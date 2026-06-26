Врачи в Сергиевом Посаде спасли мужчину, упавшего под мотоблок из-за приступа

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, который из-за неожиданного приступа попал под вращающиеся фрезы мотоблока на собственном дачном участке. Об этом Life.ru рассказали в подмосковном Минздраве.

Со слов пострадавшего, самочувствие ухудшилось внезапно. Ноги стали ватными, равновесие было потеряно, и он оказался прямо под работающей машиной. Медики выяснили, что у пациента отягощённый анамнез: перенесённый инфаркт, диабет второго типа и гипертония. Именно букет этих недугов мог спровоцировать приступ слабости.

При осмотре врачи диагностировали множественные глубокие рваные раны бедра, голени и стопы. Заведующий травматологическим отделением Игорь Кучерявый рассказал, что кости, к счастью, не пострадали, однако раны оказались сильно загрязнёнными.

Медики незамедлительно провели первичную хирургическую обработку в операционной и наложили швы. Дополнительно пациент получал антибиотики, противовоспалительные препараты и антикоагулянты.

Спустя пять дней мужчину выписали в удовлетворительном состоянии. Дальнейшее восстановление продолжится амбулаторно под наблюдением травматолога.

Специалисты напоминают: работать с мотоблоком категорически нельзя при любом недомогании. Головокружение, слабость, потемнение в глазах и перебои в работе сердца могут предшествовать падению с катастрофическими последствиями.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Центр острых отравлений Института Склифосовского госпитализировали женщину, которую на загородном участке ужалила змея. У пострадавшей быстро наросла отёчность, в области укуса проступили точечные кровоизлияния.