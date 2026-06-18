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18 июня, 11:53

Годовалый малыш вылил на себя сковородку с раскалённым маслом — его спасли врачи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Lupin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Lupin

Московские врачи спасли годовалого мальчика с тяжёлыми ожогами лица и головы. Ребёнок попал в детскую больницу им. Г.Н. Сперанского. Малыш случайно опрокинул на себя раскалённую сковороду с маслом, врачи диагностировали ожоги лба, века и правой щеки.

Врачи спасли малыша с ожогом III степени после опрокидывания сковороды с маслом. Фото © VK / Детская больница №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ

Врачи спасли малыша с ожогом III степени после опрокидывания сковороды с маслом. Фото © VK / Детская больница №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ

«Ожоги маслом опасны тем, что создаётся жирная плёнка, которая не даёт ожогу остыть и потому препятствует восстановлению. Поэтому настоятельно не рекомендуем использовать масло как народное средство после ожога. Рану, наоборот, нужно охлаждать, чтобы не пострадали глубокие слои тканей»,рассказала детский хирург ожогового отделения №2 Дарья Оборкина.

Лицо малыша зажило самостоятельно, однако масло задержалось в волосах, и ожог задней части головы оказался более глубоким. Хирурги больницы провели операцию в один этап: удалили повреждённые ткани и закрыли раны собственной кожей пациента. Это безопасная процедура, обеспечивающая хорошее приживление. Для ускорения восстановления врачи использовали современные антисептические повязки.

Сейчас кожный покров у мальчика восстановлен. Малыш наблюдается у реабилитолога, чтобы предотвратить образование рубцов. В дальнейшем ребёнок будет проходить терапию для восстановления волосяного покрова.

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Наталья Афонина
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