Врачи Склифа спасли женщину после укуса гадюки на даче

В Центр острых отравлений, работающий на базе Института Склифосовского, экстренно госпитализировали пациентку, которую во время пребывания на загородном участке ужалила змея. О ходе лечения и состоянии женщины на момент выписки проинформировали сотрудники пресс-службы столичного Департамента здравоохранения в телеграм-канале.

Врачи Склифосовского спасли женщину после укуса гадюки на даче. Фото © Telegram / Московская медицина

После происшествия у пострадавшей стремительно наросла отёчность, а в области укуса проступили точечные кровоизлияния. В стационаре ей назначили комплексную терапию, включавшую инфузии для ускоренного выведения токсинов и поддержания жизненно важных функций, а также медикаментозную коррекцию нарушений гемостаза и физиопроцедуры.

Медики также предупредили, что введение противозмеиной сыворотки допустимо исключительно по врачебным показаниям и только в условиях клиники – бесконтрольное применение этого препарата чревато анафилактическим шоком и другими тяжёлыми аллергическими проявлениями. В медучреждении особо подчеркнули, что ни в коем случае нельзя пытаться отсасывать яд, разрезать или прижигать ранку, перетягивать конечность жгутом или принимать спиртное.

Пребывание пациентки под наблюдением специалистов продлилось пять суток. За это время отёк заметно спал, а гематомы практически рассосались. Самочувствие женщины на момент выписки оценивалось как значительно улучшившееся, ей дали подробные предписания касательно дальнейшей терапии и регулярного мониторинга свёртывающих параметров крови.

Представители ведомства напомнили, что в дачный сезон при столкновении со змеёй алгоритм действий должен быть чётким: сразу же вызывать бригаду скорой помощи, при наличии антигистаминного средства – принять его, оперативно избавиться от колец, браслетов, часов и сдавливающей одежды поблизости от укушенной зоны (из-за быстро нарастающего отека снять их позже станет проблематично). Рекомендуется ограничить подвижность, зафиксировать травмированную руку или ногу, расположив её на уровне сердца, обработать ранку мыльным раствором либо антисептиком, накрыть стерильной салфеткой и обеспечить обильное питьё.

Ранее врач скорой помощи Светлана Гузь перечислила ошибки, которые люди часто совершают после укуса змеи, и предупредила, что некоторые из них могут стоить жизни.