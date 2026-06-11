Двое москвичей угодили в Склиф после экспериментов с ядом гадюки и борщевиком

Двое москвичей угодили в институт имени Склифосовского после того, как попытались укрепить организм опасными методами. Подробностями поделились в Telegram-канале самого медицинского учреждения.











Один из мужчин поймал на даче гадюку и привёз её в город. Он мечтал обрести невосприимчивость к змеиному яду и для этого позволил пресмыкающемуся себя укусить. Итог ожидаем: рука вздулась, пальцы стали синими, под кожей выступили тёмные пятна.

«От укуса змеи рука мгновенно отекла, пальцы посинели и появились кровоподтеки — яд гадюки нарушает свертываемость крови. Но последствия могли бы быть и опаснее! Введение даже малых доз любого яда может нарушать работу жизненно важных органов и привести к летальному исходу», — говорится в сообщении.

Второй пациент возлагал надежды на борщевик. Он верил в его лечебные свойства, но сок растения оставил на его теле глубокие ожоги.

Обоих горе-экспериментаторов привели в порядок в токсикологическом центре, а через несколько дней выписали домой. В Склифе призвали горожан не испытывать судьбу подобными способами: никакие сомнительные практики не стоят потерянного здоровья, а при первых признаках недомогания нужно сразу идти к врачу.

Ранее врач скорой помощи Светлана Гузь перечислила ошибки, которые люди часто совершают после укуса змеи, и предупредила, что некоторые из них могут стоить жизни. Самая опасная из них — наложение жгута, пояснила специалистка. Эта мера совершенно не мешает яду распространяться по организму, зато уже через полчаса способна нарушить кровообращение и вызвать омертвение тканей. Не менее рискованны попытки высосать токсин из ранки, добавила Гузь.