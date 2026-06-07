Не отсасывать! Россиян призвали не повторять «киношные клише» при укусе ядовитой змеи

Одной из самых серьёзных ошибок после укуса ядовитой змеи является наложение жгута, эта мера не останавливает распространение яда, но способна привести к нарушению кровообращения и некрозу тканей уже через 20–30 минут, предупредила врач скорой помощи Светлана Гузь.

По её словам, попытки высосать яд из раны тоже крайне опасны: они могут спровоцировать заражение крови, как надрезание места укуса, прижигание йодом, прикладывание листьев, мха или протирание водкой. Все эти действия не замедляют действие токсинов, но существенно увеличивают риск инфекции, подчеркнула специалистка.

«Опасно повторять «киношные клише», например, пытаться высосать яд ртом — в этом случае повышается риск попадания бактерий полости рта в кровь. Кроме того, спасатель тоже рискует отравиться», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

При нападении змеи она рекомендовала приложить к месту укуса лёд или холодный компресс, снять кольца, часы и другие сдавливающие предметы (отёк обычно нарастает очень быстро), а пострадавшую конечность обездвижить. Главное — как можно скорее вызвать скорую помощь.

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