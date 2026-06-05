В ряде регионов РФ наступил сезон активности змей

В ряде регионов России наступил сезон повышенной активности змей, поэтому страховщики уже фиксируют случаи укусов и призывают россиян быть внимательнее во время отдыха на природе, работы на даче и прогулок по лесу. Об этом сообщили РИА «Новости» в компании «Росгосстрах».

«С наступлением тёплого сезона к привычным рискам добавилась ещё одна опасность — змеи. В ряде регионов специалисты отмечают повышенную активность пресмыкающихся. Если обычно в «Росгосстрахе» фиксируется не более 3-4 обращений в год, связанных с укусами змей, то в этом сезоне эксперты рекомендуют быть особенно внимательными во время работы на даче, прогулок по лесу и отдыха на природе», — рассказали представители.

Страховые инциденты подобного рода уже зарегистрированы в Татарстане, Чувашии, а также в Костромской и Нижегородской областях.

Полина Григорьева, занимающая пост начальника управления выплат по личному страхованию, дала ряд советов пострадавшим от укусов пресмыкающихся. Она рекомендовала незамедлительно обращаться за профессиональной медицинской помощью, сохранять эмоциональное спокойствие и минимизировать физическую активность, что позволит затормозить распространение токсинов по организму. Помимо этого, эксперт посоветовала держать поражённое место ниже уровня грудной клетки, а также снять часы, кольца и браслеты из-за высокого риска возникновения отёчности. Григорьева предупредила, что нельзя прижигать рану, накладывать кровоостанавливающий жгут, делать надрезы в месте укуса или пробовать отсасывать яд ртом, поскольку подобные действия способны серьёзно ухудшить самочувствие жертвы.

По словам сотрудницы страховой компании, жертвами пресмыкающихся чаще всего становятся женщины: они получают укусы во время прополки огородных культур, сбора лесных ягод и грибов или рядовых прогулок по лесным дорожкам. Самый внушительный размер возмещения, который выплатила данная организация, составил 45 тысяч рублей. Эти деньги потребовались молодой особе, перенёсшей укус ядовитой змеи: ей понадобилась продолжительная медицинская помощь и реабилитация для снятия интоксикации организма змеиным токсином.

Ранее кандидат медицинских наук Марина Бережная предупредила, что отличить укус ядовитой змеи от неядовитой без подготовки невозможно. По её словам, важнее не пытаться поставить диагноз, а срочно обратиться к врачам и следить за скоростью нарастания симптомов. Специалист уточнила, что опасными признаками считаются резкая боль, отёк, волдыри, а также слабость, головокружение и нехватка воздуха.