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Регион
5 июня, 08:12

В ряде регионов РФ наступил сезон активности змей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miguel Prs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miguel Prs

В ряде регионов России наступил сезон повышенной активности змей, поэтому страховщики уже фиксируют случаи укусов и призывают россиян быть внимательнее во время отдыха на природе, работы на даче и прогулок по лесу. Об этом сообщили РИА «Новости» в компании «Росгосстрах».

«С наступлением тёплого сезона к привычным рискам добавилась ещё одна опасность — змеи. В ряде регионов специалисты отмечают повышенную активность пресмыкающихся. Если обычно в «Росгосстрахе» фиксируется не более 3-4 обращений в год, связанных с укусами змей, то в этом сезоне эксперты рекомендуют быть особенно внимательными во время работы на даче, прогулок по лесу и отдыха на природе», — рассказали представители.

Страховые инциденты подобного рода уже зарегистрированы в Татарстане, Чувашии, а также в Костромской и Нижегородской областях.

Полина Григорьева, занимающая пост начальника управления выплат по личному страхованию, дала ряд советов пострадавшим от укусов пресмыкающихся. Она рекомендовала незамедлительно обращаться за профессиональной медицинской помощью, сохранять эмоциональное спокойствие и минимизировать физическую активность, что позволит затормозить распространение токсинов по организму. Помимо этого, эксперт посоветовала держать поражённое место ниже уровня грудной клетки, а также снять часы, кольца и браслеты из-за высокого риска возникновения отёчности. Григорьева предупредила, что нельзя прижигать рану, накладывать кровоостанавливающий жгут, делать надрезы в месте укуса или пробовать отсасывать яд ртом, поскольку подобные действия способны серьёзно ухудшить самочувствие жертвы.

По словам сотрудницы страховой компании, жертвами пресмыкающихся чаще всего становятся женщины: они получают укусы во время прополки огородных культур, сбора лесных ягод и грибов или рядовых прогулок по лесным дорожкам. Самый внушительный размер возмещения, который выплатила данная организация, составил 45 тысяч рублей. Эти деньги потребовались молодой особе, перенёсшей укус ядовитой змеи: ей понадобилась продолжительная медицинская помощь и реабилитация для снятия интоксикации организма змеиным токсином.

Что делать при встрече со змеёй на участке: Гид по выживанию для дачника
Что делать при встрече со змеёй на участке: Гид по выживанию для дачника

Ранее кандидат медицинских наук Марина Бережная предупредила, что отличить укус ядовитой змеи от неядовитой без подготовки невозможно. По её словам, важнее не пытаться поставить диагноз, а срочно обратиться к врачам и следить за скоростью нарастания симптомов. Специалист уточнила, что опасными признаками считаются резкая боль, отёк, волдыри, а также слабость, головокружение и нехватка воздуха.

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Вероника Бакумченко
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