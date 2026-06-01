Отсасывать нельзя! Россиянам дали инструкцию на случай укуса змеи

Отличить укус ядовитой змеи от неядовитой без специальной подготовки практически невозможно, предупредила руководитель отделения скорой и неотложной помощи, кандидат медицинских наук Марина Бережная. Гораздо важнее, как пояснила она, быстрее обратиться за медицинской помощью и внимательно следить за скоростью развития симптомов.

Тревожными признаками считаются быстро нарастающая боль, выраженный отёк, покраснение, чувство распирания в месте укуса, а также волдыри или кровоизлияния. Кроме того, опасными симптомами могут быть слабость, головокружение, головная боль, тошнота, потливость, учащённое сердцебиение, сонливость и ощущение нехватки воздуха.

Место укуса можно промыть водой и накрыть чистой повязкой, но ни в коем случае не следует разрезать кожу, прижигать рану, отсасывать яд или накладывать жгут — эти методы могут только ухудшить состояние. Желательно сохранять спокойствие, поскольку активные движения могут ускорять распространение яда.

«При любом укусе змеи лучше обращаться за медицинской помощью, даже если состояние кажется стабильным. Самостоятельно оценить степень опасности бывает сложно...» — отметила эксперт в интервью «Газете.ru».

