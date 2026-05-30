Нежданный посетитель: Огромная змея прервала игры детей во Владивостоке

С наступлением тёплой погоды во Владивостоке активизировались змеи. Одна из рептилий крупного размера забралась на детскую площадку, расположенную на улице Каштановой, 13. Об этом пишет издание vl.ru.

Специалисты идентифицировали пресмыкающееся как амурского полоза. Для человека этот вид не представляет опасности.

Очевидец, заметив змею, попытался с помощью мусорного ведра перенести её подальше от игровой зоны, чтобы не пугать окружающих. Однако рептилия не стала дожидаться такого развития событий и быстро перебралась на дерево, спрятавшись в кроне.

Позже на место пришла девушка, живущая по соседству. Она сообщила, что умеет обращаться со змеями, и пообещала поймать гостью, чтобы вывезти её за пределы города.

