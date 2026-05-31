31 мая, 00:42

В Турции мужчина пытался застрелить змею и ранил пять человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark_Kostich

Мужчина в турецкой провинции Шанлыурфа попытался убить змею из охотничьего ружья и случайно ранил пять человек, включая троих детей. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

«В результате разлёта дроби и осколков камней, отскочивших от земли, лёгкие ранения получили пять находившихся рядом человек, в том числе трое детей», — говорится в материале.

Инцидент произошёл в сельском районе Устюнташ округа Сиверек. По данным местных СМИ, 56-летний житель решил избавиться от змеи с помощью зарегистрированного охотничьего ружья. После выстрела дробь и отлетевшие от земли камни попали в людей, которые находились рядом. Среди пострадавших оказались трое детей в возрасте от 4 до 6 лет. На место прибыли сотрудники жандармерии и медики. Всех раненых доставили в государственную больницу города Сиверек.

Ранее сообщалось, что россиянин на Бали едва не столкнулся с коброй в бассейне на арендованной вилле. Опасную рептилию первым заметил сотрудник, который пришёл чистить воду. Виллу арендовал 43-летний предприниматель Сергей из Новороссийска. Мужчина рассказал, что разминулся со змеёй буквально на несколько минут. Рептилию ликвидировали на месте. На Бали встречаются яванская плюющаяся кобра и королевская кобра. Их яд содержит токсины, которые могут нарушать работу сердца и дыхания, поэтому укус таких змей представляет смертельную опасность для человека.

Антон Голыбин
