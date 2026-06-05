Не дразнить, не нюхать и не тыкать: Как спасти себя, ребёнка и собаку при встрече со змеёй

При встрече со змеёй главное — не паниковать, не пытаться её прогнать, не тыкать палкой и не подходить ближе из любопытства. Чаще всего опасные ситуации возникают не потому, что змея нападает первой, а из-за неправильного поведения человека. Об этом в беседе с Life.ru рассказал герпетолог и серпентолог Владимир Черлин.

По словам специалиста, перед походом в лес важно учитывать, что гадюки могут встретиться практически где угодно. Поэтому обувь должна быть закрытой: не вьетнамки и не лёгкие тапочки, а ботинки или сапоги. Тогда риск случайного укуса резко снижается.

Не нападает, но защищается

Черлин объяснил, что гадюка может укусить, если на неё наступить или потревожить её рукой, например, во время сбора грибов или ягод. Особенно осторожным нужно быть в густой траве: перед тем как тянуться в заросли, лучше пошевелить там прутиком. По словам эксперта, гадюка в такой ситуации обычно уходит сама.

Гадюка никогда не нападает на человека первой. Она нападает только, когда защищается. Владимир Черлин Герпентолог

Он подчеркнул, что при встрече со змеёй не нужно пытаться её дразнить, подгонять, бить или убивать. Именно такие действия, по словам Черлина, чаще всего и приводят к неприятным инцидентам.

Если человек заметил гадюку примерно в полутора метрах от себя, можно спокойно остановиться и не делать резких движений. Змея либо уползёт, либо свернётся и будет ждать, что произойдёт дальше. В этом случае достаточно просто отойти и продолжить путь.

«Увидев её где-то в полутора метрах от себя, можно совершенно спокойно встать, посмотреть на неё, полюбоваться. Они бывают красивые. Змея либо уйдёт сама, либо свёрнется калачиком, будет лежать, ждать, что вы будете дальше делать. Потом можно повернуться и пойти дальше. Ничего не произойдёт тогда», — объяснил Черлин.

По словам специалиста, эти правила важно объяснять детям. Ребёнок должен понимать: змею нельзя трогать, ловить, пугать, поднимать палкой или пытаться рассмотреть поближе. Универсальная тактика — не вмешиваться и спокойно отойти.

С собаками, как отметил эксперт, ситуация сложнее. Животному трудно объяснить, что змея опасна. Собака, увидев гадюку, может попытаться понюхать её, а змея в ответ начнёт защищаться и укусит. Поэтому хозяину важно внимательно следить за питомцем на прогулке, особенно в лесу, у воды и в высокой траве. При этом гадюка не станет сама преследовать собаку или человека.

«Гадюка никогда не будет сама гоняться за тем, кто находится недалеко от неё, она не будет ни при каких обстоятельствах. Это совершенно чётко», — сказал эксперт.

Уж или гадюка?

Специалист также рассказал, как отличить ужа от гадюки. Чаще всего ужи живут недалеко от воды. У большинства из них на верхней части головы по бокам есть два крупных жёлтых или беловатых пятна — примерно там, где у других животных находятся уши. У гадюки таких пятен не бывает.

При этом Черлин отметил, что для большинства людей в момент встречи со змеёй эти отличия не так уж важны. Многие всё равно пугаются, кричат и убегают, не успевая рассмотреть, кто перед ними — уж или гадюка.

Главное правило, по словам эксперта, одинаковое для всех случаев: не трогать змею, не провоцировать её и не пытаться с ней взаимодействовать. Тогда риск укуса будет минимальным.

Напомним, в ряде регионов России уже начался сезон повышенной активности змей. Страховые компании фиксируют первые случаи укусов и призывают людей быть внимательнее во время отдыха на природе, прогулок по лесу и работы на даче.