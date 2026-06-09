В Китае врачи одновременно пересадили человеку печень и обе почки свиньи

Китайские врачи впервые в мире провели пересадку сразу нескольких органов свиньи человеку с зафиксированной смертью мозга. Эксперимент длился почти пять дней. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

«Это исследование предоставляет первоначальные доказательства возможности ортотопической трансплантации целой печени свиньи человеку, а также двусторонней трансплантации почек», — говорится в материале.

Операцию выполнили специалисты второй больницы при Медицинском университете Гуанси. Пациентом стал 53-летний мужчина, у которого констатировали смерть мозга. После вмешательства пересаженные органы функционировали в течение примерно пяти суток, после чего эксперимент был остановлен по решению семьи пациента.

Ранее подобные процедуры ограничивались пересадкой отдельных свиных органов, поскольку одновременная трансплантация нескольких структур считается более сложной и связана с высоким риском отторжения. Авторы исследования подчёркивают, что полученные данные являются предварительными и требуют дополнительной проверки в рамках будущих испытаний. Специалисты планируют продолжить работу с мультиорганной ксенотрансплантацией и тестировать метод на пациентах с аналогичным диагнозом.

Ранее сообщалось, что в Москве начали развивать направление трансплантации конечностей, включающее пересадку кистей рук пациентам. Первый подобный случай был выполнен ещё в прошлом году, после чего у реципиента постепенно восстановились функции — он снова может писать, управлять автомобилем и вести активный образ жизни.