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6 июня, 17:29

«Чувствуют себя хорошо»: Как в Москве восстанавливаются пациенты после уникальной пересадки рук

Ракова: Первые в РФ пациенты с пересаженными руками чувствуют себя хорошо

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

В марте московские медики запустили направление трансплантации конечностей. О первых результатах в интервью на ПМЭФ рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, пишет РИА «Новости».

По её словам, специалисты института Склифосовского совместно с китайскими коллегами успешно провели уже две операции. Руководил процессом главный внештатный пластический хирург.

В одном случае реципиенту пересадили одну кисть, во втором — две. Обе конечности прижились, состояние прооперированных оценивается как хорошее.

Первую трансплантацию выполнили ещё в прошлом году. На сегодняшний день функциональность полностью вернулась: гражданин свободно излагает мысли на бумаге, управляет автомобилем и занимается физической активностью.

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Второе вмешательство прошло совсем недавно, в феврале. На данный момент к пересаженной части тела вернулась чувствительность, начинают восстанавливаться простые движения.

Ракова назвала случившееся настоящим большим прорывом. Технология даёт шанс на полноценную жизнь людям с тяжелейшими травмами.

Сейчас врачи продолжают наблюдение и реабилитацию. Достигнутые результаты позволяют масштабировать это высокотехнологичное направление.

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Никита Никонов
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