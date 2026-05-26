«А где душа?»: В РПЦ сочли пересадку мозга в молодое тело опасной и искажающей саму суть жизни человека

Идея о пересадке мозга в молодое тело для продления жизни вызвала резко отрицательную реакцию в Русской православной церкви. Священник Алексей Батаногов в беседе с Life.ru назвал эту затею опасным экспериментом, который противоречит самому смыслу человеческого существования.

У меня однозначно отрицательное отношение к пересадке мозга в молодое тело с целью продлить жизнь, поскольку всё-таки человек — это создание Божие, и мы призваны к вечной жизни. А земная жизнь — это только часть нашей жизни вечной. И смерти нет. Алексей Батаногов Настоятель храма, священник, протоиерей

Первое, что смущает священника, — откуда вообще взять молодое тело для пересадки? Для этого, видимо, потребуется кого-то убить или специально дожидаться подходящего несчастного случая, отмечает протоиерей. В отличие от обычной трансплантации органов, где правила биоэтики более или менее отлажены, здесь всё гораздо сложнее.

Батаногов проводит чёткую границу: переливание крови и пересадка органов спасают жизни, и Церковь к этому нормально относится. Но продление жизни за счёт пересадки мозга — это уже искажение понимания смысла жизни.

«Праведно человеку в земной жизни помнить о вечной жизни и готовиться к встрече с Богом», — подчёркивает он.

Главный же вопрос, который ставит священник, — куда девается душа? Есть мнение, что она находится в сердце (и речь не о насосе, а о сакраментальной части человека), есть версии, что в мозгу. Но единого учения нет.

Мозг пересажен, а душа-то не пересаживается, видимо. При такой манипуляции — большой вопрос. Такой опасный эксперимент, который никак не состыкуется с христианским мировоззрением. Алексей Батаногов Настоятель храма, священник, протоиерей

При этом Батаногов подчёркивает: лечиться нужно, заботиться о здоровье — тоже. Операции и лекарства не меняют личность человека, душа сохраняется. А вот пересадка мозга ставит эту сохранность под огромное сомнение, резюмировал священник.

Напомним, согласно недавнему опросу ВЦИОМ, каждый третий россиянин допускает пересадку мозга в молодое тело для продления жизни. При этом граждане с большим недоверием относятся к концепции клонирования: большая часть респондентов считает, что такие процедуры должны караться в рамках уголовного кодекса и жёстко ограничиваться.