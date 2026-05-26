«Зачем, если мозг старый?»: Врач счёл сомнительной идею продлить жизнь, запрыгнув в новое тело

Мечты некоторых людей о создании технологий пересадки человеческого мозга в новое тело для продления сроков жизни сомнительны — какой смысл в подобной операции, если с годами самый важный орган изнашивается и теряет эффективность, как и любой другой. Об этом Life.ru заявил врач-гериатр Валерий Новосёлов.

Специалист напомнил, что мозг — чрезвычайно сложная система. При весе около 1,3 килограмма он потребляет до 20% всей энергии организма и постоянно нуждается в кислороде. С возрастом человек постепенно теряет нейроны: ежегодно исчезает примерно 0,3% таких клеток, а за несколько десятилетий потери становятся значительными.

Проблему усугубляет то, что нервная ткань почти не восстанавливается. При этом вопрос существования нейрогенеза во взрослом возрасте остаётся предметом споров — например, после инсультов повреждённые участки фактически не возвращаются к прежнему состоянию.

Кроме естественного старения, возникают и дегенеративные изменения. В тканях накапливаются амилоиды и тау-филаменты, которые связывают с ухудшением памяти и снижением когнитивных способностей. По словам эксперта, в пожилом возрасте нередко страдают интеллект, внимание и ориентация во времени.

Старый мозг – это мозг, который часто уже имеет ограничения в своей функции, когнитивной функции, интеллекте, памяти, внимании. Пересаживать в молодое тело старый мозг, который часто уже не помнит, где он, кто он, какое время — никакого смысла. Валерий Новосёлов Врач-гериатр

Напомним, согласно последнему опросу ВЦИОМ, каждый третий россиянин приемлет пересадку мозга в молодое тело для продления сроков жизни. При этом наши сограждане в целом с опаской относятся к другой перспективной технологии — клонированию. Оказалось, что они либо выступают за уголовное наказание за такие процедуры, либо за их ограничение.