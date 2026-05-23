Не терпите: Доктор Мясников назвал «красные флаги» при головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» пролил свет на тревожные сигналы, которые может подавать головная боль. Он назвал их «красными флагами» – это те моменты, когда боль впервые врывается в ваш сон посреди ночи, или когда она становится самой свирепой из всех, что вам доводилось испытывать. Эти симптомы могут быть предвестниками серьёзных недугов.

«У врачей есть так называемые красные флаги. Если головная боль будит вас ночью впервые в жизни. Если это головная боль, которую вы описываете как самую ужасную головную боль в жизни», — заявил Мясников.

Как пояснил врач, если человек старше 50 лет впервые в жизни испытывает сильную головную боль, это повод для беспокойства. Также стоит насторожиться, если боль меняется, когда вы двигаетесь или меняете позу. Доктор добавил, что если головная боль сопровождается проблемами с речью или онемением каких-либо частей тела, обязательно нужно обратиться к специалисту.

Мясников предупредил, что подобные симптомы могут быть сигналом о развитии опухоли или опасной инфекции. Кроме того, они могут быть вызваны аневризмой сосудов головного мозга, что требует немедленного внимания.

