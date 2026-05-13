Главный вопрос без ответа: Доктор Мясников объяснил, почему бессмысленно нести клеща в лабораторию

Доктор Александр Мясников прокомментировал бурную реакцию зрителей после эфира о клещах. Поводом для споров стало его заявление о том, что анализ самого клеща часто не имеет смысла. По словам телеведущего, он не высказывает личную точку зрения, а опирается на современные медицинские рекомендации и позицию профессионального сообщества.

Мясников напомнил, что ещё с 2006 года американские медицинские власти не рекомендуют использовать исследование клеща как основание для назначения лечения. Специалист пояснил, что положительный результат не означает заражения. Даже если в насекомом нашли возбудителей, это не говорит о передаче конкретной инфекции человеку — всё зависит от того, насколько долго длился укус.

Обратная ситуация тоже возможна. Отрицательный тест не гарантирует безопасность, поскольку укус другого клеща мог остаться незамеченным или исследование оказалось неточным. Кроме того, такие лаборатории работают не по тем же стандартам, что клинические центры, где проводят диагностику пациентов.

Поэтому результаты не считаются достаточным основанием для назначения терапии. Главным ориентиром для врачей остаются симптомы, вид клеща, регион укуса и время присасывания, а не анализ самого паразита.

«Анализ клеща не отвечает на главный вопрос: «Заразился ли человек?». Он отвечает только: «Был ли в этом клеще ДНК/РНК какого-то возбудителя?». Это разные вещи», — пояснил специалист в телеграм-канале.

