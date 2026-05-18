Доктор Мясников назвал симптом, при котором нужно срочно вызывать скорую

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не игнорировать два симптома, которые кажутся безобидными. По его словам, речь идёт о боли в груди и одышке.

Специалист заявил, что люди часто не придают значения плохому самочувствию и пытаются справиться без помощи врачей.

«От чего ты не можешь отмахиваться? От боли в груди. [Люди думают]: «Ай, ерунда, невралгия, пройдёт». Нет. Любая боль в груди должна расцениваться как сердечная, пока не будет доказано обратное», — объяснил доктор в эфире программы «О самом главном».

Вторым симптомом, который нельзя игнорировать, Мясников назвал одышку. Он подчеркнул, что иногда она может быть единственным проявлением инфаркта.

