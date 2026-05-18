18 мая, 09:16

Жительница Уфы ослепла после инъекций в частной клинике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Жительница Уфы полностью потеряла зрение после лечения в частной клинике. Дело о ситуации взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По словам пострадавшей, в 2023 году она обратилась к неврологу с болями в шее. Врач заподозрил остеохондроз и сделал инъекции на основе собственной плазмы пациентки. «Четыре прокола было. На следующий день у меня температура повысилась, а через пару дней у меня начались отдаления предметов», — рассказала женщина.

Медики списали ухудшение на временный спазм. Через три недели зрение пропало полностью.

Журналисты выяснили, что ранее возбуждалось уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Однако сроки давности истекли, и виновных не назвали. Специалист, проводивший процедуру, продолжает принимать пациентов.

Сейчас материалы находятся в производстве полиции. Следователи СУ СК России по Башкортостану уже попросили прокуратуру изъять эти документы и передать им для дальнейшего расследования.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому представить подробный доклад о случившемся. Глава ведомства потребовал дать правовую оценку всем доводам, прозвучавшим в телесюжете.

Врач назвала главный «красный флаг» клиники, где вас готовятся развести на деньги

Никита Никонов
