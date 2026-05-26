Каждый третий россиянин приемлет пересадку мозга в молодое тело для продления жизни

Аналитический центр ВЦИОМ обнародовал результаты апрельского опроса 1600 совершеннолетних россиян об отношении к клонированию. Почти половина участников (42%) считают необходимым ввести уголовную ответственность за создание копий человека, в то время как 30% согласны на частичные запреты, а 15% не видят нужды ни в том, ни в другом.

Аргументы сторонников уголовного преследования чаще всего сводились к нарушению естественного порядка вещей и божьей воли — так ответили 35% этой группы. Среди тех, кто хочет сильно ограничить, но не запрещать технологию, 29% упомянули необходимость развития науки и прогресса, хотя 15% боятся негативных последствий для человечества. Полные сторонники клонирования (59%) тоже делают ставку на технологический рывок, а 21% просто открыты к экспериментам.

Опрос показал, что 30% россиян в будущем полностью приемлют пересадку мозга в молодое тело-клон для продления жизни. При этом 51% респондентов воспользовались бы клонированием ради спасения себя или близких, а 38% отказались бы.

Большинство граждан (80%) одобряют выращивание органов из клонированных клеток и тканей для трансплантации. Только 6% опрошенных хотят полной отмены существующего запрета, 16% — сохранения моратория, а 56% предлагают разрешить клонирование тканей и органов, но оставить запрет на создание целого человека.

Ранее сообщалось, что минздрав России с 1 сентября 2026 года расширяет список разрешённых для трансплантации объектов — согласно приказу ведомства, в перечень теперь официально войдут нервы, спинной мозг (включая его фрагменты), а также кости и их части. Это даст хирургам законное право использовать такие ткани для лечения пациентов с тяжёлыми травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы.