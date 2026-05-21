Клонированная Звёздочка родила тёлочку Дарёну весом 39 килограммов

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края клонированная корова по кличке Звёздочка впервые принесла потомство. Родившуюся тёлочку назвали Дарёна, её вес составил 39 килограммов. Об этом сообщила группа компаний «Прогресс Агро» на своей странице во «ВКонтакте».

Звёздочка появилась на свет 3 марта 2024 года. Она является генетической копией коровы-рекордсменки, чьи надои достигали 18 тонн молока за лактацию. Беременность и роды у клонированного животного прошли без осложнений, ветеринарам не пришлось прибегать к родовспоможению, что в организации назвали редким случаем для клонов, склонных к крупноплодию.

Директор по животноводству Дарья Горских рассказала, что продуктивность коровы достигает 31 кг, но по динамике видно, что за год она выйдет на 12 тонн.

Клонированная корова Звёздочка родила телочку Дарёну весом 39 кг. Фото © VK / Прогресс Агро

«С учётом того, что её мать-рекордсменка тоже давала молоко в этих пределах, в следующих лактациях мы ожидаем значительного увеличения, что позволит говорить о рекордных надоях», — рассказала директор по животноводству «Прогресс Агро» Дарья Горских.

В компании отметили, что телёнок чувствует себя отлично, растёт в нормальном темпе и показывает хорошие привесы, что является признаком полноценного развития. Лабораторные исследования подтвердили, что молоко Звёздочки соответствует высшему сорту и по вкусу не отличается от обычного коровьего. Эксперимент направлен на сохранение выдающихся генотипов высокопродуктивного скота.

Ранее Life.ru писал, что американская Colossal Biosciences займётся клонированием голубой антилопы, истреблённой около 1800 года. Осталось лишь четыре чучела. Учёные возьмут ближайшего родственника — лошадиную антилопу, внесут более сотни изменений CRISPR/Cas9 и используют суррогатных матерей. В 2028 году планируют получить животных, неотличимых от исчезнувшего вида, и выпустить их в природу.