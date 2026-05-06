Голубую антилопу, истреблённую 200 лет назад, вернут к жизни в 2028 году

Американская биотех-компания Colossal Biosciences, известная планами по клонированию мамонтов, дронтов и сумчатых волков, взялась за новый вид. На этот раз специалисты намерены вернуть к жизни голубую антилопу.

Это парнокопытное с серой шерстью голубоватого отлива и изогнутыми рогами обитало на юго-западе современной ЮАР. Примерно в 1800 году европейские колонисты полностью истребили популяцию. Сегодня осталось лишь четыре чучела — в музеях Вены, Лейдена, Парижа и Стокгольма.

Учёные не станут клонировать животное с нуля. За основу возьмут ближайшего живого родственника — лошадиную антилопу, которая до сих пор чувствует себя вольготно в африканских саваннах. В геном её стволовых клеток внесут более сотни изменений с помощью технологии CRISPR/Cas9. Затем ядра отредактированных клеток пересадят в яйцеклетки суррогатных матерей.

Поскольку лошадиные антилопы крупнее голубых, проблем с вынашиванием эмбрионов быть не должно. Предположительно, в 2028 году на свет появятся животные, внешне неотличимые от исчезнувшего вида. Colossal планирует выпустить их в природу в пределах исторического ареала (совместно с природоохранной организацией Endangered Wildlife Trust).

Ранее компания уже заявляла, что «возродила» ужасного волка. Правда, тогда речь шла об обычных волчатах с двадцатью генетическими правками. Нынешний проект, по задумке, поможет не только восстановить справедливость, но и сохранить редкие виды антилоп в будущем.

