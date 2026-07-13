Ювелирная работа за 40 минут: Столичные хирурги спасли сердце 103-летнего пациента

Столичные медики провели высокотехнологичную операцию мужчине, перешагнувшему вековой рубеж. О подробностях вмешательства рассказали в департаменте здравоохранения Москвы.

Пожилого человека экстренно доставили в Городскую клиническую больницу имени В. В. Вересаева. Он жаловался на резкое ухудшение самочувствия и регулярные потери сознания. После диагностики у него выявили опасное нарушение проводимости сердца. Единственным действенным способом лечения в подобной ситуации стала установка электрокардиостимулятора.

Заведующий отделением Владислав Горячев пояснил, что возраст и общее состояние организма требовали от хирургов ювелирной точности. Благодаря большому опыту проведения сложных процедур врачи всего за 40 минут успешно имплантировали современный двухкамерный прибор.

Уже на следующие сутки сердечная деятельность полностью нормализовалась. Пациента выписали домой в стабильном состоянии под амбулаторное наблюдение.

Ранее Life.ru рассказывал, как рязанские медики извлекли из бронха ребёнка пластмассовый свисток, случайно вдохнутый во время игры. Инородное тело застряло в правом главном бронхе и при каждом вдохе издавало характерный звук. Ситуация потребовала экстренного вмешательства.