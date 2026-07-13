В Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля поступил подросток с жалобами на внезапные судорожные приступы. В ходе обследования врачи обнаружили огромное новообразование в лобно-теменной области головного мозга — опухоль достигла размеров 6 на 9 сантиметров. Ребёнок нуждался в экстренной операции, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Нейрохирурги с помощью специального микроскопа провели сложное вмешательство: они аккуратно иссекли опухоль и поражённый участок твёрдой мозговой оболочки, после чего выполнили пластику дефекта и вернули собственную кость черепа на место. Гистологический анализ подтвердил, что новообразование было доброкачественным.

В Центре Рошаля подростку удалили опухоль мозга размером с ладонь. Фото © Telegram / Разборчивым почерком

Уже через сутки после операции подросток самостоятельно передвигался по палате, не испытывая слабости или головокружения. На седьмой день его выписали домой в удовлетворительном состоянии. Врачи отмечают, что операция прошла успешно, а прогноз для пациента благоприятный.

Ранее воронежские хирурги под руководством Павла Лохмачева успешно удалили 22-летней пациентке гигантскую опухоль, сравнимую по размерам с младенцем, сохранив при этом матку и репродуктивную функцию. Девушка обратилась к врачам лишь через три года, когда матка достигла размеров 28-недельной беременности.