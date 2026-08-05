«Взрывная диарея» шагает по США: Число заболевших перевалило за 10 тысяч, ещё больше — под подозрением

В США зарегистрировали более 10 тысяч случаев циклоспороза — кишечной инфекции, которую в СМИ называют «взрывной диареей». Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По информации ведомства, заболевание выявлено практически во всех американских штатах. Официально подтверждены свыше 10 тысяч случаев, ещё около 12,2 тысячи человек ожидают результатов дополнительных исследований для уточнения диагноза.

Инфекция вызывается одноклеточными паразитами — циклоспорами. Чаще всего заражение происходит через загрязнённую воду или продукты питания. Среди основных симптомов — сильная диарея, болезненные спазмы в животе, потеря аппетита и выраженная слабость.

По данным CDC, не менее 517 пациентов были госпитализированы, ещё два человека скончались. Специалисты продолжают отслеживать распространение инфекции и выясняют источники заражения.

Ранее врач предупреждал, что вспышка циклоспороза, зафиксированная в США, может выйти за пределы страны. По его словам, главную угрозу представляет экспорт заражённых продуктов питания. Американские санитарные службы уже сообщали, что потенциально опасная продукция поступала в продажу не только в США, но и на рынок Мексики. Кстати, главной причиной считают мексиканский салат-айсберг.