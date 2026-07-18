Тысячи американцев страдают от цистоспороза из-за мексиканского салата в Taco Bell

В США зафиксирована одна из крупнейших вспышек цистоспороза — кишечной инфекции, вызываемой паразитом Cyclospora, пишет The Guardian. По данным Центров по контролю заболеваний, с 1 мая 2026 года зарегистрировано почти 7000 случаев заболевания в 34 штатах.

Следствие установило, что источником вспышки стал салат-айсберг из Мексики, поставлявшийся в рестораны Taco Bell в пяти штатах — Мичигане, Огайо, Западной Виргинии, Кентукки и Индиане. Власти призвали потребителей не употреблять этот продукт в указанных заведениях. Сеть ресторанов уже изъяла из поставок продукцию проблемного поставщика и заменила её.

Врачи рассказали, что цистоспороз передаётся через заражённую пищу или воду. Симптомы включают водянистую диарею, потерю аппетита и слабость и могут появиться спустя два дня после заражения. Заболевание лечится антибиотиками, но при отсутствии терапии может длиться несколько недель.

Ранее Life.ru сообщал, что после праздничного мероприятия в посольстве Франции в Ереване, приуроченного ко Дню взятия Бастилии, несколько гостей пожаловались на признаки отравления. В дипмиссии подтвердили факт обращений и принесли извинения. Посольство связалось с армянским Минздравом и попросило пострадавших связаться по e-mail для выяснения обстоятельств.