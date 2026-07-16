«Чаепитие закончится больницей»: Чем опасен трендовый зефир из морозилки

Врачи предупредили об опасности модного лакомства — замороженного зефира. Если хранить его в морозилке без упаковки, он может впитать бактерии от соседних продуктов и вызвать отравление, рассказала «Москве 24» диетолог Дарья Русакова.

Она подчеркнула, что зефир нельзя держать открытым, особенно рядом с сырым мясом или рыбой — это прямой путь к заражению.

«Если рядом окажется сырое мясо или рыба, то болезнетворные бактерии, которые могут в них находиться, способны попасть на десерт. Тогда очередное чаепитие может закончиться отравлением», — указала врач.

При этом холод не снижает сладость: сахара в зефире столько же, он по-прежнему повышает уровень глюкозы и провоцирует голод. Норма — не больше одной штуки в день, а при диабете и лишнем весе лучше отказаться.

Хорошая новость в том, что зефир — один из немногих полезных десертов на основе белка и фруктового пюре. Эксперименты с вялеными томатами или маслом допустимы — они хорошо сочетаются. Главное — не забывать о гигиене хранения.

Ранее Life.ru рассказывал, что в проект национального стандарта русской кухни вошли рекомендации по подаче зефира — с фруктовым соком или винным сиропом, а сливочных десертов — исключительно охлаждёнными. Зефир описан как разновидность белковой пастилы из фруктового пюре и яичного белка.