«Чаепитие закончится больницей»: Чем опасен трендовый зефир из морозилки
Диетолог Русакова: Замороженным зефиром без упаковки можно отравиться
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Врачи предупредили об опасности модного лакомства — замороженного зефира. Если хранить его в морозилке без упаковки, он может впитать бактерии от соседних продуктов и вызвать отравление, рассказала «Москве 24» диетолог Дарья Русакова.
Она подчеркнула, что зефир нельзя держать открытым, особенно рядом с сырым мясом или рыбой — это прямой путь к заражению.
«Если рядом окажется сырое мясо или рыба, то болезнетворные бактерии, которые могут в них находиться, способны попасть на десерт. Тогда очередное чаепитие может закончиться отравлением», — указала врач.
При этом холод не снижает сладость: сахара в зефире столько же, он по-прежнему повышает уровень глюкозы и провоцирует голод. Норма — не больше одной штуки в день, а при диабете и лишнем весе лучше отказаться.
Хорошая новость в том, что зефир — один из немногих полезных десертов на основе белка и фруктового пюре. Эксперименты с вялеными томатами или маслом допустимы — они хорошо сочетаются. Главное — не забывать о гигиене хранения.
Ранее Life.ru рассказывал, что в проект национального стандарта русской кухни вошли рекомендации по подаче зефира — с фруктовым соком или винным сиропом, а сливочных десертов — исключительно охлаждёнными. Зефир описан как разновидность белковой пастилы из фруктового пюре и яичного белка.
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