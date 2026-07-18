В Ереване несколько человек отравились на приёме в посольстве Франции

Несколько человек заявили о симптомах пищевого отравления после посещения приёма в посольстве Франции в Ереване, посвящённого Дню взятия Бастилии. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.

«Некоторые гости приёма, организованного 14 июля в посольстве Франции в честь национального праздника, сообщили нам о симптомах пищевого отравления», — говорится в сообщении.

Дипломаты принесли извинения за доставленные неудобства и выразили надежду, что причины симптомов будут выявлены. Посольство обратилось в министерство здравоохранения Армении и призвало желающих связаться с дипмиссией по электронной почте.

А ранее на атомной подводной лодке USS Nebraska класса Ohio 64 американских военнослужащих отравились выхлопными газами от резервного генератора. ЧП зафиксировано в штате Вашингтон на военно-морской базе — при проведении маневров у причала был задействован дизельный агрегат, что вызвало у находящихся рядом сотрудников ухудшение состояния. Жалобы поступили на кашель, мигрень, головокружение, тошноту и общую слабость.