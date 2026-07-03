Экипаж атомной субмарины надышался дизельным дымом прямо у пирса: десятки пострадавших

На атомной подводной лодке USS Nebraska класса Ohio 64 американских военнослужащих отравились выхлопными газами от резервного генератора. О происшествии сообщило издание Navy Times.

ЧП случилось 22 июня во время работ у причала на базе Китсап-Бангор в штате Вашингтон. Экипаж запустил дизельную установку, и находившиеся поблизости люди начали жаловаться на недомогание.

У пострадавших зафиксировали кашель, головную боль, головокружение, тошноту и слабость. Шестерых моряков отвезли в больницы для углублённого обследования, но позже всех выписали.

В ВМС США подчеркнули, что ядерная силовая установка корабля не пострадала и остаётся работоспособной. Угрозы для реактора нет.

Сейчас флот выясняет, что именно пошло не так. Представители командования заявили, что будут приняты соответствующие меры по устранению точной причины случившегося.

А вот Британии такие инциденты не грозят. И не из-за высоких стандартов безопасности. Дело в том, что все атомные подлодки Соединённого Королевства сломались.