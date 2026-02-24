Видео фекального потопа на авианосце США оказалось не первой свежести
Видео с затопленного каловыми массами авианосца США сняты в 2021 и 2023 годах
Видео с затопленным туалетом на американском авианосце USS Gerald R. Ford, который направляется к берегам Ирана, оказался не первой свежести.
Чрезвычайное происшествие на авианосце США. Видео © Telegram / Mash
На самом деле ролики были сняты в 2023 и 2021 годах и гуляют по сети уже несколько лет. Их вновь достали из архивов, чтобы создать ложное впечатление о техническом состоянии корабля накануне его миссии в Персидском заливе.
Таким образом, история с «канализационным апокалипсисом» на USS Gerald R. Ford оказалась очередным вбросом. Реальность, как обычно, скучнее выдумок.
Ранее СМИ писали, что почти 5000 американских моряков погрязли в каловых массах из-за поломки на авианосце у берегов Ирана. Сообщалось, что из туалетов там фонтанами били фекалии, а военным приходилось по 45 минут ждать в очереди, чтобы сходить по нужде.
