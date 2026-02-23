Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 19:16

Россия призывает США отказаться от нанесения ударов по ядерным объектам Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Khanchangezi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Khanchangezi

Российская Федерация выступила с призывом к Соединённым Штатам и их союзникам отказаться от нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве.

«Призываем США и их союзников отказаться от планов нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана. Настоятельно рекомендуем Вашингтону предоставить твёрдые гарантии недопущения дальнейшей военной конфронтации», — заявил Любинский.

Замминистра также подчеркнул готовность Москвы оказать всестороннее содействие для возобновления поиска дипломатических путей урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

Верховный лидер Ирана распорядился разработать план на случай его ликвидации
Верховный лидер Ирана распорядился разработать план на случай его ликвидации

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о возможной встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Женеве. Переговоры могут состояться в четверг, 26 февраля. По словам дипломата, встреча нужна для того, чтобы проработать детали и подготовить текст, который позволит быстро прийти к соглашению.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar