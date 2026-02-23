Россия призывает США отказаться от нанесения ударов по ядерным объектам Ирана

Российская Федерация выступила с призывом к Соединённым Штатам и их союзникам отказаться от нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве.

«Призываем США и их союзников отказаться от планов нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана. Настоятельно рекомендуем Вашингтону предоставить твёрдые гарантии недопущения дальнейшей военной конфронтации», — заявил Любинский.

Замминистра также подчеркнул готовность Москвы оказать всестороннее содействие для возобновления поиска дипломатических путей урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о возможной встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Женеве. Переговоры могут состояться в четверг, 26 февраля. По словам дипломата, встреча нужна для того, чтобы проработать детали и подготовить текст, который позволит быстро прийти к соглашению.