Глава МИД Ирана заявил о возможной встрече с Уиткоффом 26 февраля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о возможной встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Женеве. Переговоры могут состояться в четверг, 26 февраля.

«Мы всё ещё работаем над этим. И мы пытаемся сделать так, чтобы включить элементы, которые могут удовлетворить обе стороны с учётом их опасений и интересов», — отметил Арагчи в эфире телеканала CBS, комментируя подготовку ответа на предложения США по ядерной программе.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, встреча нужна для того, чтобы проработать детали и подготовить текст, который позволит быстро прийти к соглашению.

«Я считаю это вполне возможным», — добавил Арагчи.

Ранее газета Bild со ссылкой на бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку сообщила, что Соединённые Штаты могут нанести военный удар по Ирану в понедельник или вторник. В администрации президента США Дональда Трампа за нанесение удара выступают, в частности, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, в то время как против этого высказываются вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.