22 февраля, 14:30

Bild: США могут нанести удар по Ирану 23–24 февраля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Соединённые Штаты могут нанести военный удар по Ирану в понедельник или вторник. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку .

«Бывший агент ЦРУ и информатор Джон Кириаку утверждает, что правительство США тем временем якобы приняло решение о военном ударе… источник в Белом доме сообщил ему, что нападение может последовать в понедельник или вторник», — говорится в материале.

По словам Кириаку, в администрации президента США Дональда Трампа за нанесение удара выступают, в частности, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, в то время как против этого высказываются вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард .

Ранее агентство Reuters передавало со ссылкой на американских чиновников, что вооружённые силы США готовятся к возможной долговременной военной операции против Ирана. По их данным, ударам может подвергнуться не только ядерная инфраструктура республики, но также её государственные учреждения и ведомства по обеспечению безопасности.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность нанесения ограниченного военного удара по Ирану. Глава Белого дома подтвердил, что такой вариант находится в поле зрения администрации. Однако в детали вдаваться не стал.

