Верховный лидер Ирана распорядился разработать план на случай его ликвидации

В Иране разрабатывают план действий на случай гибели верховного лидера Али Хаменеи и нарушения системы управления страной в условиях возможного военного конфликта с США. Данную информацию передаёт The New York Times со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников и членов Корпуса стражей исламской революции.

Хаменеи делегировал часть полномочий узкому кругу доверенных лиц и распорядился создать многоуровневую систему преемственности как в военном командовании, так и в гражданском управлении. Руководителям предписано определить до четырёх возможных заместителей на случай разрыва связи с верховным лидером или его смерти.

Координацию ключевых решений Хаменеи поручил бывшему спикеру парламента Али Лариджани. В последние месяцы его влияние заметно усилилось: он курирует внутреннюю безопасность, контакты с союзниками и участвует в переговорах с Вашингтоном по ядерной программе. Во время недавнего обострения с Израилем Хаменеи также определил трёх возможных кандидатов в преемники, но их имена не раскрываются. Лариджани в их число не входит, так как не является религиозным деятелем.

В Тегеране исходят из того, что риск американских ударов остаётся высоким, несмотря на дипломатические контакты. Иранские власти привели армию в повышенную готовность и провели ряд военных учений.

Ранее сообщалось, что Вашингтон прорабатывает сценарии, которые могут включать ликвидацию Али Хаменеи и его сына Моджтабы. Среди множества вариантов действий рассматривается и устранение иранского руководства. Однако, какой именно сценарий в итоге будет реализован, пока не определено — даже сам президент США Дональд Трамп ещё не принял окончательного решения.