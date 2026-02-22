Reuters: США и Иран могут достичь промежуточной сделки на переговорах в марте

Непрямые переговоры между Ираном и США могут состояться уже в марте, сообщил высокопоставленный иранский чиновник в беседе с агентством Reuters. По его словам, диалог между сторонами продолжается, и существует вероятность достижения временного соглашения.

Собеседник указал на наличие разногласий между Тегераном и Вашингтоном относительно масштабов и механизма отмены санкций, введённых против Исламской Республики. Этот вопрос остаётся одним из ключевых в переговорном процессе.

В качестве возможного шага иранская сторона может серьёзно рассмотреть вопрос об экспорте части своих запасов высокообогащённого урана, а также о снижении его чистоты. Кроме того, Тегеран готов обсуждать создание регионального консорциума. При этом чиновник подчеркнул, что любое подобное решение должно сопровождаться официальным признанием за Ираном права на мирное обогащение урана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность нанесения ограниченного военного удара по Ирану. Глава Белого дома подтвердил, что такой вариант действительно находится в поле зрения администрации. Однако не стал вдаваться в какие-либо подробности.