24 февраля, 07:18

4600 моряков на самом дорогом авианосце США захлёбываются калом у берегов Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / viper-zero

Самый дорогой авианосец в истории ВМС США, USS Gerald R. Ford, едва прибыв в стратегически важный регион у берегов Ирана, столкнулся с поломкой. Корабль стоимостью 13 миллиардов долларов залило канализационными отходами — из унитазов бьют настоящие фонтаны, и экипаж срочно требует захода в док. Об этом сообщает Mash.

Чрезвычайное происшествие на авианосце США. Видео © Telegram / Mash

На борту находится экипаж из более 4600 человек, и ситуация с санитарными удобствами с каждой минутой становится всё более неприятной. Рабочих туалетов почти не осталось, очереди к ним растягиваются на 45 минут. В море починить систему оказалось невозможно — техника не справляется.

В то время как Вашингтон рассматривает варианты ударов по Ирану, главный ударный авианосец флота вынужден решать бытовую проблему. Теперь гигантский корабль ждёт захода в греческий порт — иначе экипаж просто утонет в собственных отходах, а вместе с ними и амбиции Пентагона в регионе.

Россия призывает США отказаться от нанесения ударов по ядерным объектам Ирана
Видимо, теперь дата возможного нанесения удара США по Ирану сдвигается, хотя ранее СМИ утверждали, что американская армия приступит к бомбардировкам 23–24 февраля. При этом в Белом доме нет единого мнения о том, насколько на самом деле нужна такая атака.

Владимир Озеров
