Не только США достанется: Вспышка «взрывной» диареи может выйти на мировой уровень

Вспышка циклоспороза, зарегистрированная в США, может затронуть и другие страны. Основной причиной возможного распространения инфекции специалисты называют поставки заражённых продуктов питания. Такую оценку РИА «Новости» дал генеральный директор Think Healthy Group и приглашённый доцент школы нутрицологии Университета Тафтса доктор Тэйлор Уоллес.

«Случаи заболевания могут возникать и за пределами США», — сказал он.

По его словам, главную опасность представляют продукты, оказавшиеся заражёнными паразитом. При этом американские санитарные службы уже сообщали, что потенциально опасная продукция реализовывалась не только в США, но и в Мексике.

Эксперт отметил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, в какие страны поставлялся салат, который связывают с нынешней вспышкой. Сейчас специалисты продолжают выяснять маршруты его распространения.

Уоллес также пояснил, что циклоспороз не передаётся при обычном контакте между людьми. После выхода из организма паразиту требуется несколько дней во внешней среде, чтобы стать заразным.

По этой причине инфицированный путешественник, как правило, не представляет опасности для окружающих. Если случаи болезни появятся за пределами США, то, вероятнее всего, они будут связаны с употреблением той же заражённой продукции либо продуктов, контактировавших с тем же источником загрязнения.

Этим летом в США зафиксировали одну из крупнейших вспышек циклоспороза — острой кишечной инфекции, которую вызывает паразит Cyclospora. Расследование показало, что источником заражения стал салат-айсберг из Мексики. Его поставляли в рестораны Taco Bell в штатах Мичиган, Огайо, Западная Виргиния, Кентукки и Индиана. После этого власти рекомендовали посетителям не употреблять этот продукт в указанных заведениях, а сеть Taco Bell прекратила сотрудничество с поставщиком и заменила его.