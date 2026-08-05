Каждый третий зумер в России готов работать в тяжёлой промышленности

Производственная и добывающая отрасли становятся всё более привлекательными для молодёжи в России. Согласно исследованию Восточной горнорудной компании (ВГК), 33% россиян в возрасте от 17 до 22 лет уже рассматривают возможность трудоустройства в секторе тяжёлой промышленности. Ещё 26% пока не определились, но допускают такой вариант для будущей карьеры.

Главными причинами интереса зумеры назвали стабильность (53%), современные технологии и оборудование (45%), а также понятные карьерные перспективы, наставничество и возможность сразу видеть результаты своего труда (по 34%). Скепсис вызывают в основном тяжёлый физический труд (67%) и вредные условия (61%). При этом вариант «непрестижность» выбрали всего 6% опрошенных, пишет «Газета.ru».

Укреплению интереса способствуют сами предприятия, создавая современный образ отрасли. Например, ВГК запустили проект «Дивизион Марс», проводя параллели между горной добычей и космосом. Высокие зарплаты также играют роль: с января по июнь 2026 года медиана предлагаемой зарплаты в сфере «Добыча сырья» составила 120,6 тыс. рублей — на 36 тыс. больше, чем в среднем по рынку. При этом конкуренция ниже, чем в ИТ: 9,1 резюме на вакансию против 22 в IT-секторе.

А ранее Life.ru писал, что зумеры в России стали чаще искать работу инженерами и электриками. Самый заметный рост показала профессия инженера-механика. За год число резюме от молодых соискателей по этой специальности увеличилось в 2,3 раза.