Зумеры в России стали чаще искать работу инженерами и электриками

Российская молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет в первой половине 2026 года стала значительно чаще искать работу по техническим специальностям. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы, изучив динамику резюме за последние полтора года, передают РИА «Новости».

Самый заметный рост показала профессия инженера-механика. За год число резюме от молодых соискателей по этой специальности увеличилось в 2,3 раза. При этом ожидаемый уровень дохода составил в среднем 113,6 тысячи рублей в месяц.

Почти в два раза вырос интерес к должности инженера производственно-технического отдела. Специалисты этого профиля занимаются подготовкой технической документации и планированием производственных процессов. Средние зарплатные ожидания молодых кандидатов достигли 106 тысяч рублей.

Одной из самых популярных сфер также стало администрирование. Количество резюме на должность администратора за год почти удвоилось, а желаемая зарплата составила около 54,8 тысячи рублей в месяц.

Существенный рост интереса зафиксирован и к рабочим профессиям. Молодые россияне почти вдвое чаще стали искать работу электриками и садовниками. В среднем они рассчитывают на доход в размере 91,1 тысячи и 53,1 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, увеличился спрос среди зумеров на вакансии специалистов по продажам, сантехников и поваров. Зарплатные ожидания в этих сферах составили от 44,5 тысячи до 91,7 тысячи рублей в месяц.

Также представители молодого поколения стали чаще размещать резюме на должности флористов и продавцов-консультантов. Эксперты отмечают, что современные соискатели всё чаще рассматривают широкий круг профессий, ориентируясь на возможность быстро получить практический опыт и построить карьеру.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что зумеров сложнее вовлекать в работу: большинство увольняются в течение года, у них иные запросы к условиям и коллективу, они чётко разделяют рабочее и личное время и не горят желанием перерабатывать. По его словам, это новая реальность, с которой нужно работать.