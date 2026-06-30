Спорт, кофе и никаких переработок: Решетников заявил об особых требованиях зумеров к работе

Представителей поколения зумеров значительно сложнее вовлекать в трудовую занятость по сравнению с другими возрастными группами. Об этом министр экономического развития Максим Решетников сказал в интервью ИС «Вести». По словам министра, статистика показывает, что большинство молодых сотрудников уходят с места работы в течение года.

«У них какие-то другие запросы: к коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности выпить кофе, к возможности потом пойти заниматься спортом», — пояснил Решетников.

Глава ведомства добавил, что работодатели жалуются на низкую вовлечённость зумеров в переработки. Молодёжь чётко разграничивает рабочее и личное время, оставляя последнее для хобби и отдыха.

«С этим надо работать, это новая реальность», — заключил Решетников, подчеркнув, что повышение производительности труда и вовлечение молодёжи остаются важными задачами.

Ранее основатель платформы для корпоративного обучения Владимир Щербаков связал рост текучести среди молодых специалистов с тем, как их учат: зумеры, выросшие на коротком видео и мгновенном доступе к данным, плохо воспринимают монотонный текст, но легко переключаются и моментально считывают визуальный контент. Он рекомендовал работодателям использовать порционный формат обучения (блоки по 5–15 минут), визуализировать данные и внедрять диалоговые тренажёры вместо длинных инструкций, а также создавать персонализированные треки, поскольку единая программа не вызывает вовлечённости.