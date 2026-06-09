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9 июня, 08:49

Бессмысленная работа не для них: Как зумеры ломают старые корпоративные уклады

Эксперт Скородумова: Зумеры заставляют компании менять корпоративную культуру

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Поколение Z переписывает трудовые правила. Молодые люди не хотят бессмысленной рутины, защищают личные границы и требуют быстрого результата. Некоторые работодатели жалуются: сотрудник-зумер способен не выйти на работу после обеда, даже не оформив прогул.

Директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова в беседе с «Радио 1» заявила: навыки, опыт и личные качества важны в комплексе, но именно молодёжь подталкивает компании к пересмотру внутренней коммуникации.

«Неумение общаться в коллективе, невосприятие их более взрослым поколением, отстаивание своих собственных границ, желание работать на результат — это не минус, на мой взгляд, это как раз плюс для перестроения корпоративных культур внутри компании», — отметила эксперт.

Она привела реальную историю: один зумер устроился официально, но после обеденного перерыва ушёл сам — фирма показалась ему «недружелюбной». Заявление об увольнении он писать не стал, не думая о последствиях прогула.

«Взрослое поколение должно на сегодня научиться коммуницировать с зумерами. Компании, которые перестраивают свой процесс под работу с молодёжью, получают их как потенциал для развития», — пояснила Скородумова.

По её словам, подросток, пришедший на летнюю стажировку в 14–15 лет, с высокой вероятностью вернётся в ту же организацию через 5–6 лет уже готовым специалистом. Эксперт предостерегает от двух крайностей: брать юных сотрудников только на рутинные задачи (риск демотивации) или, наоборот, встраивать их в среду с наставничеством.

Второй вариант выигрышнее: взрослые коллеги осваивают новые технологии и учатся работать быстрее благодаря подсказкам вчерашних школьников.

«Так надо» не прокатит! Работодателям дали 6 правил против текучки зумеров
«Так надо» не прокатит! Работодателям дали 6 правил против текучки зумеров

А ранее Life.ru рассказывал, что молодые россияне зачастую выбирают работу с абонементом в спортзал. По словам специалиста, зумеры более внимательны к своему здоровью и меньше готовы мириться с авторитарным руководством и переработками.

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Дарья Нарыкова
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