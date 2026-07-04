Эксперт связал спад популярности клубов с переходом зумеров на ЗОЖ

Закрытие баров и клубов — не случайный спад спроса, а структурный сдвиг в поведении поколения, и в его основе — забота о здоровье. Об этом РИАМО заявил экономист Сергей Маликов.

Зумеры меньше пьют, следят за питанием, сном, психикой, занимаются спортом. Алкоголь и прокуренные заведения до утра — не удовольствие, а удар по здоровью и продуктивности. Мода на трезвость и ЗОЖ стала устойчивой ценностью.

«К этому добавляются экономические факторы: у молодых меньше свободных денег, а вечер в баре дорожает быстрее зарплат, плюс конкуренция со стороны дома, доставки и онлайн-общения», — сказал эксперт.

Индустрия не гибнет, а трансформируется под запрос здорового потребителя. Умрут форматы, живущие за счёт крепкого алкоголя. Выигрывают заведения, продающие впечатление и заботу: растёт спрос на безалкогольные напитки (мок-тейлы, комбучу, лимонады) — маржинальные и востребованные. Меняется время: молодёжь выбирает ранний вечер. Рынок перестраивается — игроков станет меньше, но конкуренция будет жёстче. Живут лишь те бары, которые сумеют адаптироваться и проявят внимание к здоровью гостей, заключил Маликов.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за моды на здоровый образ жизни мировая алкогольная индустрия столкнулась с небывалым спадом. Так, с 2019 по 2025 год объёмы потребления горячительных напитков в пересчёте на порции уменьшались в среднем на 2% ежегодно.