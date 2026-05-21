21 мая, 11:43

В Госдуме предложили ввести в школах уроки ЗОЖ и убрать из столовых всё вредное

В России следует ввести уроки ЗОЖ в школах, чтобы научить подрастающее поколение правильным привычкам в питании и объяснить важность спорта. Таким мнением поделился с Life.ru депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Недавно наблюдал за юными ребятами: они ели картошку фри, блины, булочки — никаких овощей и фруктов. А мой 10-летний сын обсуждал со сверстницей школьный буфет — в разговоре фигурировали только сладости. Дети с детства привыкают к нездоровой еде. Мы растим больное поколение. Пора это менять.

Каплан Панеш

Депутат ГД РФ

Парламентарий напомнил, что за 10 лет число детей с избыточным весом выросло на треть. У каждого пятого школьника — проблемы с желудком. При этом привычку формирует среда: дома — родители, в школе — буфет, на соревнованиях — шведский стол, напомнил Панеш. По его словам, во-первых, следует с 1 сентября 2027 года ввести обязательный урок «Здоровый образ жизни» для 1–11 классов с оценками. На нём дети будут изучать основы питания, влияние вредных привычек, психологическое здоровье и отношения с окружающими. Вести урок должны подготовленные специалисты.

А во-вторых, нужно утвердить единый федеральный перечень разрешённых продуктов для школьных буфетов. Исключить чипсы, сладкую газировку, батончики с пальмовым маслом. Включить йогурты без сахара, фруктовые нарезки, орехи, сухофрукты, цельнозерновые хлебцы, воду и соки без сахара. Сладости не запрещать полностью, но разрешить только качественные: зефир, пастилу, горький шоколад.

В-третьих, продолжил Каплан, необходимо ввести обязательный ежеквартальный мониторинг школьного питания с участием родительских комитетов. Родители должны иметь право проверять ассортимент буфета и влиять на него. Мы растим поколение, которому через 20 лет жить в этой стране, а значит, пора задуматься о здоровье нации, подчеркнул депутат.

«Пора вводить уроки здорового образа жизни и менять школьное питание. Вкусное может быть полезным — нужно просто захотеть», — резюмировал собеседник Life.ru.

Ранее в России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни, которые вызвали широкое обсуждение в СМИ и соцсетях. Многие задаются вопросом, насколько полезны такие документы и что они могут дать населению. Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что в документе нет ничего принципиально нового.

Татьяна Миссуми
