17 мая, 10:13

ЗОЖ без запретов: Врач объяснила, как разумно ограничить сахар и кофе, не впадая в фанатизм

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / polinaloves

Рекомендации по снижению потребления сахара и кофе вполне выполнимы, если человек осознанно меняет привычки, а не воспринимает здоровый образ жизни как набор запретов. Об этом РИАМО заявила врач Светлана Григорьева.

«Советы реально применять, если человек сам заинтересован в активности и здоровье. Решение за каждым: наслаждаться кусочком торта сейчас или заботиться о состоянии сосудов и уровне энергии», — подчеркнула Григорьева.

Она добавила, что кофе можно ограничивать разумно: хороший зерновой кофе влияет на сосуды почек, поэтому после него полезно выпить воду, чтобы восстановить водный баланс.

Если вы жить не можете без кофе и не готовы отказаться от любимого напитка вечером, то это допустимо. Важно не перебарщивать, выпивая в день по литру, заключила эксперт.

«Жжёная резина во вкусе»: Как не нарваться на кислый кофе – гайд от Роскачества

Ранее Life.ru сообщал, что Правительство утвердило методические рекомендации по здоровому образу жизни. Они рассчитаны на применение в медицинских учреждениях с центрами здоровья или долголетия и содержат советы по рациональному питанию, регулярной физической активности, режиму сна и методам управления стрессом.

Владимир Озеров
