Медитации и дневник благодарности: В России утвердили рекомендации по ЗОЖ

В России утвердили рекомендации по ведению здорового образа жизни. Об этом свидетельствует информация из правительственного документа.

Методические указания разработаны для применения в медицинских учреждениях с центрами здоровья или медицины долголетия. Они содержат советы по питанию, физической активности, режиму сна и управлению стрессом.

Так, завтрак рекомендуется принимать в течение часа после пробуждения (оптимально с 7.00 до 9.00), и он должен составлять 30–40% суточной калорийности. Ужинать лучше за три часа до сна, а между приёмами пищи выдерживать паузы 4–5 часов. Рекомендовано ограничить полуфабрикаты, колбасы, сладости, белый хлеб, пакетированные соки и крепкие мясные бульоны.

По водному режиму: один стакан воды комнатной температуры сразу после пробуждения, затем по 2–3 глотка каждый час, и 100–150 мл за 20–30 минут до еды. Физическая активность — не менее 7 тысяч шагов в день или 30–50 минут ходьбы, использование лестницы вместо лифта и регулярные перерывы при сидячей работе.

Режим сна должен включать 7–9 часов при полной темноте и температуре 18–20°C. За 1–2 часа до сна следует избегать экранов, кофеина и алкоголя. Для снижения стресса рекомендуются утренняя медитация или дыхательные практики, вечерние прогулки и ведение дневника благодарности.

Документ подчёркивает, что соблюдение этих правил способствует улучшению здоровья и увеличению продолжительности жизни.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что последние годы жизни человека почти всегда проходят с болезнями, если он не соблюдал правила ЗОЖ, пока был моложе. По его словам, ЗОЖники увеличивают общий жизненный ресурс примерно на 10–15%.