Секрет долголетия от главы Минздрава: как прибавить 15% к своему ресурсу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что отсутствие здорового образа жизни заметно ухудшает качество последних лет жизни. Об этом он сообщил в эфире радио «Маяк» в программе «Сергей Стиллавин и его друзья».

По словам главы Минздрава, соблюдение принципов здорового образа жизни напрямую влияет не только на продолжительность, но и на качество жизни. Он отметил, что люди, игнорирующие базовые правила здоровья, чаще сталкиваются с длительным периодом хронических заболеваний в пожилом возрасте. Мурашко добавил, что ЗОЖ способен увеличить общий жизненный ресурс примерно на 10–15%.

Отдельно министр подчеркнул важность профилактики и роли медицины в сохранении долголетия и активности. Также он призвал мужчин внимательнее относиться к своему здоровью, отмечая, что женщины в среднем более дисциплинированы в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что желание похудеть нередко сталкивается с отсутствием результата даже при переходе на «правильное питание» и отказе от фастфуда и сладостей. Распространённая ошибка — представление о том, что полезные продукты автоматически являются низкокалорийными. В итоге даже на здоровом рационе человек может оставаться в энергетическом избытке.