«Известно с детства»: Онищенко оценил рекомендации властей по ЗОЖ

В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни, которые вызвали широкое обсуждение в СМИ и соцсетях. Многие задаются вопросом, насколько полезны такие документы и что полезного они могут предложить населению. На этот вопрос Life.ru ответил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Все эти правила здорового образа жизни — это всё давно известные истины, которые, чиновники решили облачить в формализованный документ в виде рекомендаций. На чиновничьем языке есть такие понятия – рекомендации и указания. Рекомендации – это как бы для сведения, необязательно для исполнения, а указания – это уже нормативный акт... Это всё было мне известно в детстве», — пояснил собеседник.

Нового тут изобрести не получится, однако в правительстве таким образом актуализировали эти данные, в чём нет ничего плохого. Однако текст утверждён вице-премьером Татьяной Голиковой, а значит документ необходим для исполнения и сведения в тех органах, которые не подчинены Минздраву.

Это социальные ведомства, которые занимаются здравоохранением, но не находятся в прямой административной зависимости от министерства. К примеру, ФМБА курирует атомные города, закрытые территории, где тоже живут люди, которые должны знать об этом, но они не подчинены Минздраву. Этим объясняется причина подписания документа Татьяной Голиковой, но сути это не меняет, подчеркнул эксперт.

Там есть неточность: «за три часа до сна необходимо ужинать». А если я собираюсь ложиться спать в час ночи, так что, я должен в 22:00 кушать? Нельзя так. Но это тоже, опять же, необходимость так написать. Это исходит из того понимания, что люди всё-таки ложатся спать в более физиологическое время. Конечно, всё это работает, все рекомендации для здорового образа жизни. Но даже прочтение таких советов может вызвать тоску у людей: а когда же жить, если всё это делать самостоятельно? Геннадий Онищенко Академик РАН

Тем не менее это программа, которую в целом нужно выполнять, и люди это делают, выбирая себе самое полезное и нужное оттуда.

«К сожалению, даже если мы это оформим как закон — это не сработает. Мы когда-то даже закон приняли о молоке и молочных продуктах, и он есть. Но кто знает, что все его будут соблюдать?», — добавил эпидемиолог.

Онищенко указал, что написанное в документе во всяком случае пойдёт только на пользу, но может ли человек следить за тем, какое количество глотков он делает каждый час, сказать трудно. Некоторые и вовсе не имеют постоянно рядом воду.

«Те же пакетированные соки и вправду очень вредные, как, любые консервы, они хуже, чем естественные. Сок, приготовленный из свежевыжатых продуктов, имеет мало общего с пакетированным, куда добавляют консерванты, чтобы он не портился», — уверен собеседник.

Любая переработка и действия, направленные на увеличение срока хранения, дают некоторый полезный эффект, но в то же время и отнимают пользу в других аспектах, подчеркнул он.

Касательно питания – все рекомендации желательно соблюдать, хотя принудить никто не сможет, потому что иногда они бывают трудновыполнимы, заключил Онищенко.

