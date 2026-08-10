Можно, но с риском: Юрист объяснил, когда сотрудникам разрешено использовать ИИ на работе
Юрист Русяев: Работники могут использовать ИИ, если это разрешено компанией
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Сотрудники могут использовать искусственный интеллект для выполнения рабочих задач, если это не запрещено внутренними правилами и не приводит к разглашению закрытой информации. Об этом РИА «Новости» рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев клуб» Илья Русяев.
«Трудовой кодекс не содержит нормы, которая запрещала бы работнику пользоваться нейросетью при выполнении задач», — отметил эксперт.
При этом работодатель вправе сам установить ограничения. Условия использования ИИ можно закрепить в должностной инструкции, трудовом договоре или локальных актах, а за нарушение запрета предусмотрены дисциплинарные меры — вплоть до увольнения при повторном проступке.
Отдельные риски существуют даже в компаниях, где специальных требований к нейросетям нет. Вводить в сторонний сервис внутренние документы, расчёты или клиентскую базу опасно из-за режима коммерческой тайны.
То же касается персональных данных коллег и заказчиков. По словам Русяева, передача таких сведений без законных оснований может стать самостоятельным нарушением.
Юрист также напомнил о подписанном 26 июля федеральном законе №243-ФЗ о развитии технологий искусственного интеллекта. Правила маркировки сгенерированного контента должны заработать с 1 марта 2027 года.
Работодателям эксперт советует заранее определить, кому будут принадлежать права на созданные с помощью ИИ тексты, изображения и программный код, и закрепить эти условия во внутренних документах.
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