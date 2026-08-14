У каждого взрослого есть свой «велосипед»: Психолог объяснил, почему после 30 мы стали понимать Печкина и Шапокляк

14 августа — день памяти Эдуарда Успенского. В детстве с героями его книжек всё было понятно. Дядя Фёдор — молодец, его родители мешают жить. Печкин — душнила, Шапокляк — вредная старуха. Матроскин слишком зациклен на хозяйстве. Но как только наступает 30-ть, представление о героях детства резко меняется. Как будто снимаешь розовые очки. Печкин уже не кажется таким занудным. Маму Дяди Фёдора начинаешь понимать. А Матроскин вообще выглядит единственным взрослым и разумным в Простоквашино. И всё чаще хочется жить как Шапокляк: делать что хочется, и пусть кому-то это не нравится. Почему так происходит, Life.ru рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Мультик не изменился — изменились мы

Ребёнок смотрит на происходящее со своей позиции. Он находится под опекой взрослых, не может полностью самостоятельно принимать решения и, главное, ещё не умеет оценивать их последствия. Поэтому ребёнку совершенно непонятно, почему нельзя завести кота, почему нельзя уехать неизвестно куда и жить так, как хочется.

Взрослый смотрит на тот же мультфильм уже с позиции человека, который отвечает за семью, безопасность, здоровье и благополучие детей. Он прекрасно понимает, к чему иногда приводят безрассудные поступки. Поэтому мотивы тех персонажей, которые в детстве раздражали, постепенно становятся гораздо понятнее, объясняет Самбурский.

Почтальон Печкин: человек с «синдромом вахтёра»

Фото © Кадр из фильма «Трое из Простоквашино», режиссёр Владимир Попов. Сценарист Эдуард Успенский

В детстве почтальон Печкин выглядит надоедливым и занудным: ходит, вынюхивает, требует документы, интересуется чужими делами, вообще мешает нормальным людям спокойно жить. Его присказка про то, что он здесь почтальон, поэтому должен всё знать, раздражает ровно до того момента, пока сам не становишься взрослым. Печкин — очень узнаваемый персонаж. Человек с маленькой властью. Человек с «синдромом вахтёра».

Но взрослым людям такая позиция уже вполне понятна. Потому что хотя бы на своём небольшом участке, в своей зоне ответственности понимать, кто приехал, кому посылка и почему человек ходит без документов, действительно важно. Заодно появляется ощущение собственной нужности, отмечает психолог.

С возрастом знаменитая фраза Печкина «Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было» тоже приобретает совершенно новый смысл. Примерно в том возрасте, когда дяденьки начинают покупать себе дорогие игрушки в кризисе среднего возраста, становится понятно: за хронической вредностью иногда действительно скрывается хроническая неудовлетворённость. Станислав Самбурский Психолог

У каждого взрослого есть свой велосипед. Кому-то нужен отпуск, в котором действительно не думаешь о работе. Кому-то — повышение зарплаты. Кому-то — нормальные отношения. А кому-то хочется, чтобы его хотя бы один день никто не трогал. После 30-ти Печкина уже не хочется выгнать из Простоквашино. Хочется обнять и спросить: «Печкин, что у тебя опять случилось?»

Старуха Шапокляк: женщина, которая перестала стараться быть удобной

Фото © Кадр из фильма «Чебурашка», режиссёр Роман Качанов, сценаристы Эдуард Успенский, Роман Качанов

В детстве мы считаем Шапокляк абсолютно отрицательным персонажем. Она устраивает пакости, ходит с крысой в сумочке и совершенно не стремится быть приятной женщиной. Взрослому человеку в ней неожиданно начинает нравиться именно последнее. Потому что большую часть жизни нас учат быть удобными: меньше думать о себе, хорошо себя вести, не конфликтовать, соблюдать приличия, нравиться начальнику, родственникам, соседям, коллегам. Особенно много требований традиционно предъявляется к женщинам: помимо всего прочего, надо ещё быть терпеливой, понимающей, доброжелательной.

А Шапокляк никому нравиться не собирается. Поэтому взрослая симпатия к ней вполне понятна. Это фантазия о собственной свободе. О человеке, который однажды перестал быть удобным и не душит себя чувством вины за то, что не хочет объяснять окружающим, почему имеет право жить так, как ему хочется, подчёркивает Самбурский. С возрастом вообще постепенно выясняется, что нравиться всем невозможно. А подстраиваться под всех — очень энергозатратное занятие. Поэтому Шапокляк в глазах взрослого человека — это радикальный способ отстаивать личные границы.

Родители Дяди Фёдора: совершенно нормальные люди с очень самостоятельным сыном

Фото © Кадр из фильма «Трое из Простоквашино», режиссёр Владимир Попов. Сценарист Эдуард Успенский

По книге Дяде Фёдору всего шесть лет. Но он умеет читать, готовить себе еду, принимать взрослые решения и после конфликта с мамой совершенно спокойно уезжает жить в деревню. В детстве это выглядит прекрасно. Мама не разрешила оставить кота — значит, мама ничего не понимает. Дядя Фёдор собрал вещи и выбрал свободу. В глазах ребёнка это выглядит идеальным решением вопроса. Но когда сам становишься родителем, сценарий выглядит немного иначе. Ваш шестилетний ребёнок вечером с вами поссорился, а утром исчез из квартиры и уехал неизвестно куда с котом. «Тут уже немного не до разговоров о здоровой сепарации», — отмечает Самбурский.

Родители часто говорят мне на приёме: «Я хочу, чтобы мой ребёнок вырос самостоятельным». Только обычно под этим подразумевается, что ребёнок будет самостоятельно принимать те решения, которые родители считают правильными, не отключать геолокацию и прослушку на часах и жить в тех границах, которые ему установили. Настоящая самостоятельность ребёнка гораздо более жёсткая. Потому что мальчик вырастет и может выбрать совсем не ту девочку, которая нравится маме. Пойти совсем не в ту профессию. Жить совсем не так, как вы ему придумали. Станислав Самбурский Психолог

И родители Дяди Фёдора очень похожи на современных родителей: они любят сына, но совершенно не понимают, как контролировать ребёнка, который психологически гораздо автономнее, чем они рассчитывали. Это вечный конфликт двух потребностей. Ребёнку нужна самостоятельность, родителю — ощущение, что ребёнок в безопасности, добавляет психолог.

Кот Матроскин: единственный взрослый в Простоквашино

Фото © Кадр из фильма «Трое из Простоквашино», режиссёр Владимир Попов. Сценарист Эдуард Успенский

В детстве Матроскин кажется смешным и жадным. Но после первой ипотеки отношение к нему резко меняется. Оказывается, кот задавал совершенно правильные вопросы: где мы будем жить, что будем есть, зачем тратить деньги, кто будет заниматься хозяйством. И пока Шарик хочет приключений, Матроскин хочет понять, на какие деньги эти приключения будут происходить. В десять лет это кажется меркантильностью. После тридцати — здравым смыслом. Матроскин — просто взрослый, который постоянно рассчитывает ресурсы. Причём речь не только о деньгах. Время, силы, последствия решений — всё это тоже ресурсы.

«Даже знаменитый бутерброд кот пытается немедленно оптимизировать. И собственное взросление прекрасно можно заметить по тому, как вы относитесь к спорам Шарика и Матроскина. Если рассуждения кота начинают казаться вам рациональными — поздравляю, вы повзрослели. Потому что приключения чаще всего оплачивает тот, кто меньше всего хотел этих приключений», — заключил собеседник Life.ru

Чебурашка: когда не понимаешь, кто ты и где твоё место

Фото © Кадр из фильма «Чебурашка», режиссёр Роман Качанов, сценаристы Эдуард Успенский, Роман Качанов

Чебурашка принципиально отличается от остальных героев, потому что он вообще не понимает, кто он. Неизвестный зверь появился неизвестно откуда и пытается найти своё место среди других. Для ребёнка это очень естественная история. Он тоже приходит в уже существующий мир, где есть правила, придуманные до него, и взрослые люди, которые объясняют, что можно и что нельзя. И он постепенно пытается разобраться, кто он вообще такой.

«Но самое интересное, что переживание Чебурашки про самоопределение возвращается уже во взрослом возрасте. После переезда или развода. После смены работы. При полной смене сферы деятельности. В те моменты, когда старая жизнь почему-то больше не подходит, а новая ещё не сложилась. И возникает очень чебурашкинское ощущение: со мной вроде всё нормально, но почему-то нигде до конца не чувствую себя своим», — объясняет Самбурский.

Поэтому Чебурашка — это ещё и история о потребности принадлежать. Человеку важно иметь кого-то рядом, с кем не требуется постоянно доказывать своё право находиться в этом мире. Именно поэтому дружба Чебурашки и Гены так хорошо работает. Сначала находится кто-то, кто тебя принимает, а потом уже появляется всё остальное.

Секрет успеха героев Успенского как раз в том, что они получились очень живыми. И в разные периоды жизни мы воспринимаем их совершенно по-разному. В детстве ты воспринимаешь себя героем, которому взрослые постоянно мешают жить. А потом сам становишься тем взрослым, который спрашивает, куда ребёнок собрался, считает деньги, думает о последствиях и иногда просто хочет, чтобы от него все отстали. Мы не разлюбили героев детства. Просто наконец доросли до остальных персонажей. Станислав Самбурский Психолог