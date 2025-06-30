Лица этих 13 артистов знакомы не всем, но их голоса узнает каждый, кто вырос на мультфильмах СССР

А теперь закройте глаза и произнесите: «Я ещё и вышивать могу, и на машинке тоже». Сразу вспомнили Матроскина? Удивительно, но большинство из нас даже не знают, как выглядели актёры, подарившие голоса самым любимым мультяшным героям. Сегодня Life.ru рассказывает о великих мастерах, которые создали звуковую вселенную советской анимации.

Фаина Раневская — Фрекен Бок

Актёры озвучки советских мультфильмов: кто озвучивал любимых персонажей. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / multi_reality1

Великая актриса театра и кино превратила строгую домоправительницу из «Малыша и Карлсона» в одного из самых ярких персонажей советской анимации. Раневская привнесла в образ свою фирменную едкость и жизненную мудрость, сделав Фрекен Бок не просто строгой няней, а живым человеком со своими переживаниями. Её интонации создавали удивительный контраст между внешней суровостью и внутренней заботой, что делало героиню по-настоящему трогательной. Когда Фрекен Бок произносила своё знаменитое «Спокойствие, только спокойствие!», в голосе Раневской слышались не только попытка навести порядок, но и искренняя забота о Малыше.

Олег Табаков — кот Матроскин

Голоса советской анимации: знаменитые актёры за кадром мультиков. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / multi_reality1

Кот из Простоквашино стал одним из самых харизматичных персонажей благодаря голосу великого актёра и режиссёра. Табаков наделил Матроскина особой интеллигентностью, которая прекрасно сочеталась с практичностью и лёгкой хитростью. Его кот получился одновременно мудрым и озорным, серьёзным и забавным — настоящий аристократ среди деревенских жителей. Даже самые простые реплики о пользе молока или правилах ведения хозяйства в исполнении Табакова звучали как маленькие жизненные истины, поданные с тёплой иронией и добротой. Голос актёра создавал образ персонажа, который всегда знает выход из любой ситуации, но при этом остаётся верным другом.

Клара Румянова — Чебурашка

Кто озвучивал Чебурашку, Винни Пуха и Матроскина в СССР. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / multi_reality1

Нежный, детский голос актрисы стал символом искренности и доброты для нескольких поколений. Румянова не просто подражала детской речи — она находила в своём голосе ту особую чистоту, которая свойственна только детям. Её Чебурашка получился беззащитным и трогательным, но при этом смелым и отзывчивым. Актриса сумела передать всю гамму детских переживаний — от восторга до грусти, от удивления до решимости. Интонации Румяновой были настолько искренними и тёплыми, что персонаж получился живым и настоящим, способным растопить самое чёрствое сердце.

Василий Ливанов — Крокодил Гена

Василий Ливанов, Табаков и другие звёзды озвучки мультфильмов СССР. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / multi_reality1

Актёр, ставший для всего мира эталоном Шерлока Холмса, подарил детям голос доброго и мудрого крокодила. Ливанов привнёс в образ Гены свою фирменную интеллигентность и благородство, создав персонажа-джентльмена в зелёной коже. Его крокодил получился не просто добрым — он стал символом порядочности и надёжности, тем, на кого всегда можно положиться. Каждая фраза Гены в исполнении Ливанова была пропитана искренностью и теплотой, а его голос излучал ту самую атмосферу защищённости, которая делает настоящую дружбу особенной.

Анатолий Папанов — Волк из «Ну, погоди!»

Знаменитые голоса советских мультиков: от Карлсона до Простоквашино. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / multi_reality1

Мастер комедии превратил потенциально отрицательного персонажа в одного из самых любимых героев советской анимации. Папанов сумел наделить Волка такой харизмой и человечностью, что зрители искренне сопереживали этому неудачливому хищнику. Его герой получился не злым, а скорее растерянным и немного одиноким — кем-то, кто просто не умеет правильно выражать свои чувства. Голос актёра передавал все эмоции персонажа — от азарта погони до искреннего разочарования от очередной неудачи. Папанов владел удивительным даром вызывать смех через сочувствие, не унижая своего героя.

Евгений Леонов — Винни Пух

Актёры дубляжа СССР: как создавались голоса любимых персонажей. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / multi_reality1

Советский Винни Пух стал совершенно особенным персонажем благодаря тембру актёра, известного ролями добрых и мудрых героев. Леонов сумел найти в своём голосе удивительный баланс между детской непосредственностью и взрослой мудростью, создав медвежонка-философа с опилками в голове, но с огромным сердцем. Его Пух размышлял о жизни так естественно и просто, что даже самые сложные вещи казались понятными и близкими. Каждая фраза была полна глубокого смысла, поданного в лёгкой, доступной форме — будь то рассуждения о дружбе, счастье или просто о мёде.

Георгий Вицин — Домовёнок Кузя

Секреты озвучки советской анимации: мастера за микрофоном. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / multi_reality1

Один из самых любимых комедийных актёров СССР подарил детям голос персонажа, ставшего символом домашнего тепла и уюта. Вицин, мастер тонкой комедии, создал образ, в котором детская наивность удивительно сочеталась с древней мудростью маленького домового. Его Кузя получился не приторно-милым, а настоящим — со своими страхами, радостями и маленькими секретами. Актёр никогда не «играл на детей», а говорил с ними на равных, но языком, понятным малышам. Голос Вицина окутывал слушателей ощущением безопасности и тепла, создавая атмосферу доброй сказки.

Михаил Боярский — Ваня из «Летучего корабля»

Легендарные голоса детства: кто говорил за мультяшных героев. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / multi_reality1

Д'Артаньян в роли деревенского парня — казалось бы, невероятное сочетание, но именно Боярский стал голосом одного из самых романтичных героев советской анимации. Актёр, покоривший сердца зрителей образом благородного мушкетёра, сумел найти совершенно иные краски для роли простого мечтателя. Он привнёс в образ Вани свою природную искренность и способность верить в чудеса, создав персонажа, чей голос был полон надежды и веры в лучшее. Интонации Боярского передавали ту детскую способность удивляться миру, которую взрослые часто теряют, делая Ваню близким зрителям всех возрастов.

Ирина Зелёная — Вовка из «Вовки в Тридевятом царстве»

Звёзды театра и кино в роли мультипликационных персонажей СССР. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / multi_reality1

Народная артистка превратила обычного мальчишку-лентяя в по-настоящему живого и озорного героя, с которым могли себя отождествить все советские дети. Зелёная обладала удивительным даром передавать детские эмоции — её энергичный голос идеально передавал характер настоящего сорванца, который не любит работать, но готов на любые приключения. Актриса сумела найти тот баланс между детской непосредственностью и хитростью, который делал Вовку не просто ленивым, а по-детски изобретательным. Её интонации были полны той самой детской наглости и обаяния, которые заставляли зрителей не осуждать героя, а с пониманием улыбаться его проделкам.

Армен Джигарханян — множество персонажей

История озвучки советских мультфильмов: от студии до экрана. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / multi_reality1

Выдающийся актёр с характерным, узнаваемым голосом украсил своим талантом множество анимационных персонажей советского кино. Джигарханян обладал редким даром находить особые интонации для каждой роли, делая любого героя запоминающимся и ярким. Его глубокий, выразительный голос мог передать и мудрость старца, и хитрость плута, и доброту простого человека. Актёр никогда не повторялся — каждый персонаж в его исполнении получал свой неповторимый характер и манеру речи. Благодаря профессионализму и таланту Джигарханяна даже второстепенные роли в мультфильмах становились яркими и запоминающимися.

Алиса Фрейндлих — персонаж из «Голубого щенка»

Алиса Фрейндлих, Евгений Леонов и другие актёры советской анимации. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / multi_reality1

Народная артистка, известная своими ролями интеллигентных и сложных героинь, подарила свой голос одному из персонажей этого музыкального мультфильма. Фрейндлих привнесла в анимацию свою фирменную интеллигентность и утончённость, создав образ, который выделялся особой глубиной среди других героев. Её манера речи и актёрское мастерство придавали любой роли в анимации особую значимость и весомость. Голос Фрейндлих звучал как голос настоящей леди — благородно, с достоинством, но при этом тепло и понятно детям.

Геннадий Хазанов — попугай Кеша из «Возвращения блудного попугая»

Геннадий Хазанов и Георгий Вицин: театральные звёзды в мультфильмах. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / multi_reality1

Мастер эстрады и театра превратил говорящую птицу в одного из самых популярных персонажей советской анимации 80-х. Хазанов использовал своё умение работать с интонациями и создавать яркие характеры, наделив Кешу неповторимой харизмой и обаянием. Его попугай получился одновременно умным и наивным, важным и трогательным. Актёр сумел передать в голосе персонажа ту особую смесь детской непосредственности и взрослых амбиций, которая делала Кешу таким забавным и любимым. Каждая реплика попугая в исполнении Хазанова была полна юмора и жизни.

Лев Дуров — пёс Шарик из «Простоквашино»

Лев Дуров и Михаил Боярский: голоса знаменитых мультгероев. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / multi_reality1

Замечательный актёр театра и кино подарил свой добродушный голос простому деревенскому псу, полному энтузиазма и любви к жизни. Дуров создал образ Шарика как настоящего друга семьи — верного, преданного, но при этом немного простоватого и очень искреннего. Его голос передавал всю собачью радость от жизни, от охоты, от общения с любимыми хозяевами. Актёр сумел найти те интонации, которые делали Шарика не просто говорящим псом, а полноценным членом семьи из Простоквашино. Тёплый тембр Дурова идеально подходил для роли персонажа, который олицетворял собой верность и простодушную мудрость.