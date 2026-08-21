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21 августа, 02:44

Горшенёв выразил соболезнования родным басиста «Кукрыниксов» Оганяна

Обложка © VK / Дмитрий Оганян

Обложка © VK / Дмитрий Оганян

Вокалист группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенёв подтвердил смерть бас-гитариста и бэк-вокалиста группы Дмитрия Оганяна. Тело музыканта нашли в воде возле Мичманской улицы в Санкт-Петербурге, о смерти коллеги Горшенёв написал в социальных сетях.

Основатель «Кукрыниксов» назвал Оганяна жизнерадостным человеком и талантливым музыкантом. Он также отметил, что у погибшего осталось трое детей.

«Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем близким! Прощай, Вагон», — написал Горшенёв.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели Оганяна. Официальных выводов о причине его смерти пока нет.

Матерился и повредил палец: Появилось видео с последнего концерта басиста Оганяна, который мог отсечь себе руку
Матерился и повредил палец: Появилось видео с последнего концерта басиста Оганяна, который мог отсечь себе руку

Бас-гитарист «Кукрыниксов» Дмитрий Оганян найден мёртвым в Петербурге 20 августа 2026 года. Что случилось с музыкантом, что известно о причине смерти, семье и его карьере — в материале Life.ru.

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Антон Голыбин
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